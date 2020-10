Cittadella, Venturato: "Farà un certo effetto ritrovare Diaw da avversario"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in vista della sfida contro il Pordenone partendo dalla conta delle assenze: “D’Urso ha recuperato pienamente, mentre Tsadjout ha problemi, oggi ha fatto un’ecografia e domani sicuramente non ci sarà. Valuteremo il suo problema fisico nei prossimi giorni. Diaw? Farà effetto ritrovarlo da avversario, ha lavorato e dato molto, è cresciuto in consapevolezza e si sta confermando in questa stagione. Mi fa molto piacere. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Ci sono ancora 24 ore, ma veniamo da una trasferta molto lunga e credo molto nel lavorare con tutta la rosa, cedo di avere giocatori bravi e in generale penso in partite così ravvicinate di avere quella freschezza che serve. Cissè? Viene da una situazione particolare con cui ha avuto a che fare nella passata stagione e devo valutare bene se impiegarlo dal primo minuto o meno, lo deciderà domani. Rosafio? Deve abituarsi ad avere più continuità di minuti nel corso della partita, vediamo anche domani mattina come starà dal punto di vista fisico. Recuperare non è mai semplice”