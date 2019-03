© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Foggia: “Dobbiamo essere concentrati solo ed esclusivamente sull’aspetto del gioco, senza farci distrarre dall’ambiente che troveremo. Per il Foggia è una sorta di finale e così deve essere anche per noi, bisogna essere molto bravi a interpretare la partita andandosela a giocare con la giusta mentalità cercando di migliorare ancora sotto il profilo fisico, mentale e di risultato. Non sappiamo come giocherà il Foggia col ritorno di Grassadonia, se tornerà a giocare come prima del suo esonero o se cambierà qualcosa. Il Foggia ha grande qualità, bisogna tenere conto anche dei punti di penalizzazione che le sono stati comminati e avere rispetto nell’affrontarlo. - conclude Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Moncini ha le caratteristiche di finalizzazione della manovra, ma anche Finotto le ha e dà una mano alla squadra sotto diversi aspetti".