Cittadella, Venturato: "Frosinone? Ci serviranno umiltà e concentrazione"

Alla vigilia della trasferta in Ciociaria, in casa Cittadella, parla mister Roberto Venturato, che si concentra sulla sfida che i suoi ragazzi giocheranno contro il Frosinone nella giornata di domani. Come riferisce padovagoal.it, però, prima di tutto il mister analizza la sua rosa:

“Non ci saranno Scaglia, Strizzolo, Pezzi, Iunco e Bartolomei. Alfonso e Pelagatti giocheranno con la formazione primavera per ritrovare il ritmo".

Parlando invece dell'avversario: "Il Frosinone ha giocatori importanti, Dionisi è un giocatore che starebbe bene anche in serie A, è squalificato ma hanno comunque una rosa di ampio respiro e sicuramente sarà una squadra ostica. Ho qualche dubbio sui giocatori da utilizzare e penso mi prenderó con calma tutto il tempo utile decidendo all’ultimo. Andremo a giocare in un sintetico, ci avrebbe fatto piacere inaugurare il loro nuovo stadio ma non è stato cosi. Sarà una partita difficile ma dobbiamo andare a giocarcela con umiltà e concentrazione cercando di fare una grande prestazione”.