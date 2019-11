Cittadella, Venturato: "Gara non semplice. Il Pisa ha un'identità precisa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in vista della sfida contro il Pisa fa il punto sulla situazione in casa e sulle difficoltà della sfida coi toscani: “Domani serve una prestazione d’alto livello, dobbiamo ripartire con il piede giusto cominciando dalla gara di domani che non è semplice. Il Pisa è una neopromossa, ha un gruppo forte e un’identità precisa.. Non dobbiamo essere superficiali perché di fronte avremo una squadra che un atteggiamento e una proposta di gioco coerenti, ma vogliamo provare a fare la nostra partita. Il rispetto per l’avversario sempre e comunque è un aspetto imprescindibile. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Devo valutare ancora chi schierare al fianco di Diaw perché in queste settimane abbiamo lavorato bene e devo fare delle riflessioni, ma chiunque giocherà farà il suo. Le partite bisogna giocarle e cercare di migliorarsi. Dobbiamo riflettere e cercare di crescere, mettendo qualcosa di più. Il Pisa ha una bella identità in tutti i sensi”.