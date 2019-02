Cittadella, Venturato: "Giocare 40 minuti in dieci non è semplice"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il tecnico del Cittadella Roberto Venturaro ha parlato in sala stampa: "Cosa penso delle scelte arbitrali? Quando ci sono partite come questa non sai mai se devi dire qualcosa o meno contro l’arbitro. Penso che fino a questo momento siamo stati molto penalizzati. Non mi sembra che siamo una squadra dal comportamento scorretto e questo mi dispiace molto. Bisogna avere un po’ più di rispetto per una squadra che prova a giocare a calcio - riporta Trivenetogoal.it -. Le ultime due partite abbiamo giocato male, anche se oggi non meritavamo di perdere. Poi siamo rimasti in 10 e questo ci ha penalizzato. Secondo me eravamo partiti bene poi abbiamo perso la partita dopo un gol secondo me in fuorigioco e va bene tutto. Ci sono colleghi che dicono che mi lamento sempre e mi dispiace ma credo che quello che è successo oggi e in altre partite non sia corretto. Sicuramente ci stava portare a casa un punto eravamo partiti con il piede giusto, se poi per una spallata vieni ammonito e poi espulso. Alcuni giocatori dello Spezia hanno fatto falli gravi e non è stato fischiato neanche il fallo. Siamo una squadra che va in campo per giocare e non è giusto essere ammoniti per ogni fallo. Siamo stati anche bravi a tenere il campo. Abbiamo concesso e poco e abbiamo avuto occasioni. Giocare 40 minuti in 10 non è semplice. La squadra ha provato a portare a casa quel punto, ma non ci siamo riusciti. Lo Spezia arretra molto e riparte con i suoi giocatori veloci a volte anche lanciando la palla casualmente, ma non ci hanno messo troppo in difficoltà per questo".