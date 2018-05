© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, è intervenuto al termine del match vinto contro la Pro Vercelli (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Padova Gol: “La prestazione ci dà merito, è stato importante vincere in casa. Andare a giocare a Bari è complicato, se dobbiamo andare a giocare andremo per fare qualcosa di importante. Vedremo cosa succederà con questa questione che vede coinvolto il Bari. Rinviare la sentenza sul Bari a dopo i play-off non mi sembra corretto in relazione alle regole che erano scritte già da settembre ma vedremo cosa accadrà”.