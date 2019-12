© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in vista della trasferta di Ascoli: “Contro la Salernitana abbiamo commesso alcuni errori abbastanza pesanti e abbiamo rischiato di buttare via un risultato che sembrava delineato, dobbiamo avere la capacità di stare dentro la partita per 90 minuti. L’Ascoli è una squadra costruita con una rosa importante, che significa voglia di provarci ad alti livelli, ma sappiamo che andare a giocare al Del Duca è molto impegnativo. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it -Ardemagni? Qui a Cittadella sono passati tanti giocatori, credo che da un lato faccia piacere e dall’altro significa che le loro qualità sono davvero importanti”