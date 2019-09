Cittadella, Venturato: "Gli episodi hanno fatto la differenza"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Intervenuto nel post-match di Empoli-Cittadella, il tecnico dei granata Roberto Venturato ha così analizzato la sconfitta dei suoi al Castellani in conferenza stampa: "La prestazione è stata buona, ma a fare la differenza sono stati gli episodi. All'Empoli hanno dato un rigore, a noi su Vita no. Quest'anno imparerò a rispettare le scelte degli arbitri, ma quanto accaduto oggi è un dato di fatto. Dobbiamo pensare solo a quest'anno - chiosa Venturato, come riportato da Triveneto Goal -, evitando paragoni continui con la scorsa stagione".