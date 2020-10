Cittadella, Venturato: "Gol di Iori capolavoro. Non capisco come non lo abbiano convalidato"

Dopo la società anche il tecnico del Cittadella Roberto Venturato critica l’arbitraggio per non aver convalidato il gol di Iori che avrebbe potuto cambiare la gara contro lo Spezia: “Il gol di Iori avrebbe spezzato l’equilibrio e mi dispiace molto che non sia stato concesso perché era un vero e proprio capolavoro visto che si trattava di un tiro da 50 metri. Abbiamo avuto un momento di scoramento anche perché era evidente che fosse gol, l’ho visto anche io che ero a metà campo. Non capisco come non abbiano potuto darlo. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Sabato affronteremo il Monza e dovremo essere bravi a recuperare le energie spese oggi, ci dobbiamo preparare al meglio per giocare contro una squadra che dal punto di vista del mercato e delle ambizioni è stata costruita per vincere il campionato. Sarà un test molto probante che dovremo affrontare con la testa giusta”