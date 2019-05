Cittadella, Venturato: "Hellas? Ci giochiamo qualcosa di importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato così delle insidie del match: “Avremo di fronte una delle squadre più forti dello scorso campionato, che ha appena cambiato allenatore e questo rappresenta una variabile in più. Siamo nel finale di stagione e ci giochiamo sicuramente qualcosa d’importante. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Il Verona voleva la Serie A diretta, ma adesso è in lotta con noi per un posto nei play off, andremo a giocarcela a viso aperto con loro”.

Sul pubblico: “Mi auguro che venga tanta gente allo stadio perché il pubblico è un valore aggiunto”.

Sugli obiettivi: “Prima di tutto Cittadella deve mantenere la categoria, poi c’è voglia di provare a crescere e il campionato che abbiamo fatto è un valore assoluto. Sarebbe stato meglio avere una B a 20 squadre, le 19 squadre penso siano un’anomalia, una cosa molto strana che credo non si ripeterà mai più”.

Sulla formazione: “Per Finotto dobbiamo valutare con i medici, anche per Bussaglia vedremo all’ultimo. Settembrini farà degli esami nel pomeriggio e aspettiamo”.