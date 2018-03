Cittadella, Venturato: "I tanti punti fatti siano uno stimolo ultieriore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del San Nicola contro il Bari: “Giochiamo contro una squadra molto forte, costruita per vincere e cercare di essere protagonista in questo campionato. All’andata il Bari ha espresso un buon calcio ed ha avuto la meglio, una delle nostre partite più sottotono ma merito a loro, anche per questo dovremo aver rispetto del nostro avversario e cercare di essere attenti dal primo all’ultimo minuto. I tanti punti fatti finora con ancora molte partite da giocare devono essere uno stimolo importante. Sotto questo punto di vista c’è la voglia, certamente va concretizzata e messo in campo. Per quanto riguarda Vido e Varnier ritengo che abbiamo 2 giovani molto bravi che sono considerati dalla Nazionale alle spalle di quella maggiore. Dispiace non averli ma dobbiamo viverla nel modo giusto, ho altrettanti giocatori con valori importanti che mi permetteranno di mettere in campo una squadra competitiva”.