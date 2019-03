Cittadella, Venturato: "Il Brescia non è solo Tonali e Donnarumma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla sala stampa del 'Tombolato' arrivano le dichiarazioni del tecnico del Cittadella Roberto Venturato. Queste le parole riportate da TrivenetoGoal.it prima della trasferta di Brescia: “Pasa e Panico, oltre a Rizzo, Scappini e Drudi, che è squalificato, non ci saranno. Iori è a disposizione, ha avuto un’infiammazione urologica ma adesso sta bene. Il Brescia ha dimostrato di essere la più forte dall’inizio del campionato, loro si giocano la Serie A, dobbiamo affrontare la partita cercando di fare qualcosa in più perché al Rigamonti è difficile fare risultato per tutti. La classifica la guardò sempre, i risultati determinano sempre le situazioni nelle quali un allenatore e il gruppo vivono la settimana e le partite. D’ora in avanti saranno tutte finali, il campionato a marzo entra nella fase decisiva. Donnarumma? Ha dimostrato in questi anni di essere cresciuti, è uno degli attaccanti più bravi di questo campionato. Bisogna tenerlo lontano dalla porta se vogliamo impedirgli di essere decisivo. Anche Tonali è un giocatore importante, ma il Brescia non è Donnarumma e Tonali, ma questi due giocatori all’interno di un meccanismo consolidato. Moncini? Ha fatto una tripletta, ma anche lui deve fare qualcosa in più. Bisogna dimenticare il passato anche recente e fare ancora il meglio per la squadra. La partita col Padova l’ho vista, che possa fare prestazioni migliori o peggiori, ma sono primi perché hanno continuità per risultati. Ho grande rispetto per questa squadra, dobbiamo andare a giocare la partita con convinzione. Il Brescia è la squadra che ha meritato di più quest’anno”