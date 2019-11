Cittadella, Venturato: "Il Crotone mi piace, ma vogliamo far risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della trasferta di Crotone il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa: “Avremo tre gare in una settimana compreso il grande appuntamento di Coppa Italia a Firenze, ma adesso dobbiamo pensare solo al Crotone, una squadra molto forte che mi piace particolarmente e ambisce alla promozione. Il Crotone era partito lo scorso anno per vincere il campionato e poi è andata in un certo modo, quest’anno è ripartita e sta esprimendo un bel gioco. Fare risultati è un obiettivo che ci accompagna essendo in questa posizione di classifica, vogliamo crescere e salire di posizione. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it – Domenica scorsa non siamo stati bravi a cogliere l’occasione e ora dobbiamo cercare di essere più concreti e mettere gli attaccanti in condizione di segnare. Assenze? Mancherà solo De Marchi per il quale vorremmo evitare l’intervento chirurgico alla spalle. Qualche piccolo dubbio ce l’ho, ma ho opportunità diverse davanti”.