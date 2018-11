Cittadella, Venturato: "Il Livorno ci ha messo in difficoltà, poteva starci il rigore"

Roberto Venturato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti al termine del pareggio sul campo del Livorno, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato la gara, partendo dall'episodio del rigore negato ai toscani. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal.it: “Ci sta che la prima domanda sia sul rigore, ma mi sembrerebbe giusto parlare anche della partita. Poteva starci il penalty, l’arbitro ha preso questa decisione ed è andata così. Due metri dentro l’area? Non so cosa dirle, abbiamo avuto 6-7 episodi contro, non deve chiederlo a me. Ho rispettato le decisioni degli arbitri in altre occasioni, lo faccio anche oggi. Dalla mia posizione mi sembrava potesse aver fischiato un fallo di Iori o di Proia avvenuto prima. Credo sia più giusto parlare della partita, noi siamo stati penalizzati in tante altre occasioni in questo campionato. Nel secondo tempo il Livorno ci ha messo in difficoltà, questo è un dato di fatto, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Forse serve la tecnologia anche in B come esiste in A per evitare queste situazioni”.