© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Pescara nel turno infrasettimanale: “La sconfitta di Empoli è stata diversa rispetto alle precedenti perché è mancato solo il risultato, ma la prestazione c’è stata. Siamo alla quinta di campionato e giocare ogni tre giorni non è facile, ma può essere un vantaggio per rifarsi subito anche perché alla fine contano i punti. Il percorso è fatto di tante piccole tappe, fra cui ci sono anche le sconfitte e bisogna imparare a gestire anche questi momenti. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Pescara? Giocare in casa, dal punto di vista logistico quando si ha un calendario così intenso, loro poi sono una squadra forte e attrezzata e servirà grande attenzione in campo”.