Cittadella, Venturato: "In un derby non conta chi parte favorito"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida contro il Padova ha fatto il punto sulla propria squadra e su quella rivale: “Quella contro i biancoscudati è una bella partita da vivere e da giocare, loro hanno necessità di fare risultato e noi affronteremo la gara con entusiasmo, è una sfida di campanile e conta poco essere favoriti o meno, il risultato verrà determinato dall'atteggiamento in campo. Il Padova è stato costruito con giovani interessanti e con altri esperti, ha un allenatore esperto. Chi sarà più bravo porterà a casa il risultato, sul fatto che Bisoli rischi non voglio entrare. Il fatto siamo realtà vicine ci mette in competizione, ma solo sul piano sportivo. - continua Venturato come riporta Padovagoal.it - Nasca? È una designazione che nel corso del campionato ci poteva capitare, lui è uno degli arbitri più importanti della B e prima o dopo sapevamo ci sarebbe capitato. Lo avevamo avuto a Frosinone, lo avremo domani col Padova, ma sicuramente avrà la capacità di interpretare al meglio questa partita”.