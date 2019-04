© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Livorno che chiude una settimana intensa: “Fare tre gare in una settimana porta via tante energie, ma domani conta tanto fare bene al di là di come è andata la sfida contro la Cremonese. È inutile parlare ancora di quel che potevamo fare, dobbiamo concentrarci su presente e futuro da qui a fine stagione. Dobbiamo essere bravi a fare qualcosa di più partendo dalla sfida contro il Livorno che all’andata ci ha messo in difficoltà. Ci sono diversi scontri diretti, non so se sarà una corsa a tre con Perugia a Spezia, ci sono tutte le possibilità di arrivare ai play off o addirittura migliorare la nostra posizione. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Pasa è stato fermo un mese e non ha una grande condizione, ma è a disposizione. Schenetti ha avuto questa infiammazione al tendine rotuleo, che ogni tanto gli succede, da mercoledì è tornato ad allenarsi col gruppo. Il campo? Ci sono ancora 24 ore per recuperare, domattina farò le ultime valutazioni anche all’ultimo momento”.