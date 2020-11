Cittadella, Venturato: "Io positivo? Probabilmente c'è stato un errore". I convocati per Pescara

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Pescara tornando sulla propria positività al Covid-19: “Al tampone molecolare di giovedì scorso ero risultato positivo e sono stato costretto a rimanere a casa a guardare la partita, senza poter andare in panchina. Il venerdì notte è stata modificata la circolare della Figc che autorizzava a usufruire dei tamponi rapidi, più che un falso positivo probabilmente c’è stato un errore perché poi lunedì ho ripetuto gli esami e sono stati negativi, così come tutti quelli successivi. Sono stati trovati positivi due giocatori e un dirigente del gruppo squadra. I due calciatori sono risultati positivi, uno dei due ha avuto perdita di gusto e di olfatto, senza febbre. Il secondo è asintomatico, entrambi stanno bene, ma rimarranno in isolamento una decina di giorni e poi faranno un tampone. Se risulteranno negativi dopo 48 ore ne faranno un altro e se risulteranno negativi torneranno in gruppo. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Per quanto riguarda il Pescara si tratta di una squadra che ha giocatori molto interessanti e che in questo inizio di stagione è stata molto sfortunata visto i tanti infortuni, ma rimane di assoluto valore. Mi aspetto una squadra che farà la gara con grande determinazione e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli a viso aperto”.

Sono 22 i giocatori convocati da Venturato per la sfida. Ancora assenti Tsadjout, Tavernelli e Camigliano. Questa la lista completa::

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Bassano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio, Awua

Attaccanti: Rosafio, Cissé, Ogunseye