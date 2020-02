Roberto Venturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato analizza in sala stampa la terza sconfitta consecutiva in casa contro l'Empoli: “Se la partita si fosse orientata a un certo punto sul 3-1 o 4-1 per noi nessuno avrebbe potuto dire nulla. L’Empoli ha vinto secondo me immeritatamente - riporta TrivenetoGoal.it - non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Rimane il risultato, nel calcio i risultati sono determinanti. Dobbiamo essere bravi a cercare quelli oltre che il bel gioco. Non sarà facile conquistare i playoff, cerchiamo di ragionare partita dopo partita e vedremo come andrà. A Pescara non cambieremo il nostro atteggiamento, questo di sicuro posso dirlo. La nostra filosofia rimane la stessa”