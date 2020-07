Cittadella, Venturato: "L’entusiasmo è una cosa estremamente positiva, la posta in palio è alta"

Alla vigilia della trasferta in casa del Pisa di Luca D'Angelo, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha analizzato i temi della partita in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Sicuramente quella dei contratti non rinnovati non è una bella situazione. Se ci possono essere maggiori chance di scelta è chiaro che è meglio per un allenatore. Non voglio commentare questa situazione, tutte le partite meritano grande rispetto e noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che stiamo facendo. Si tratta di una situazione anomala. Il Pisa è sempre stata una squadra che ha entusiasmo, gruppo e valori tecnici. A gennaio hanno inserito giocatori in tutti i ruoli, vogliono entrare nei playoff. Fortunatamente per questa partita ho tutti a disposizione e cercheremo di trovare soluzioni in funzione della partita che abbiamo disputato. Non sono convocati Bussaglia e Ventola. L’entusiasmo è una cosa estremamente positiva, la posta in palio è alta, diventa determinante il pensare alla gara in sé. Gli aspetti positivi aiutano a vivere bene la partita e ogni match va interpretato con grande umiltà senza dare nulla per scontato. Le responsabilità le sento, abbiamo raggiunto la salvezza a sette giornate dalla fine, ma credo che sia bello prendersele. Da oggi in poi aumentano le responsabilità e si alza l’asticella. L’aspetto di essere lì fa piacere ed essere terzi in classifica ci dà responsabilità ed entusiasmo, ma tutti hanno l’ambizione di provarci. La classifica non permette di distrarsi. Nessuno poteva prevedere quello che sarebbe successo e soprattutto va fatto un grande applauso alla squadra per aver lavorato con grande serietà. Comincia la parte più bella e più difficile. Quando vinci tre partite di fila non è mai facile confermarsi, noi cercheremo di farlo a partire da domani”.