Cittadella, Venturato: "L’espulsione di Proia ha condizionato la partita"

Fonte: padovasport

Nella sala stampa del Tombolato, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato analizza cosi la sconfitta interna della sua squadra contro il Benevento, nella gara di andata della semifinale dei playoff di serie B:

“Abbiamo giocato contro una squadra forte e che ha qualità importanti: l’atteggiamento della squadra era però quello giusto, siamo stati corti in campo senza concedere tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo fatto sicuramente una buona partita, ma l’espulsione purtroppo ci ha condizionato. Poi abbiamo commesso un’ingenuità grave regalando il pareggio al Benevento. Ora dobbiamo recuperare le energie per andare a Benevento e cercare di vincere. Dobbiamo provarci: purtroppo in queste partite conta molto il risultato più che la prestazione. Niente è impossibile nel calcio, e quindi dobbiamo andare a Benevento con l’intenzione di provarci. Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta sabato, contro una squadra forte ed esperta. Dispiace per il risultato di stasera, è l’ennesima partita in cui non portiamo a casa quanto abbiano dimostrato di meritare in campo”.