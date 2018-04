Cittadella, Venturato: "La peggior partita della mia gestione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato commenta così la disfatta del Liberati, dove il Cittadella è stato travolto addirittura per 5-1: “E’ la peggior partita da due anni e mezzo della mia gestione. C’è stata poca cattiveria, scarsa determinazione nel fare risultato. Siamo andati in vantaggio e non abbiamo sfruttato la situazione anche a livello psicologico. La responsabilità in questi casi è dell’allenatore. Me le assumo tutte in questa fase decisiva del torneo. Questa squadra non è quella che ha proposto calcio propositivo durante il campionato. Dobbiamo fare un esame di coscienza e di umiltà. Nei prossimi due mesi ci giochiamo tanto. Ora dobbiamo ripartire e guardare avanti già dalla prossima partita. La partita è stata condizionata dalle due espulsioni. Ci abbiamo messo del nostro ad agevolare la Ternana. Ci stava che non fosse rigore. Dalla panchina si fa fatica a capire. Non si può salvare nulla. Ci sta un risultato negativo meno una prestazione del genere. Questa è una squadra con qualità, lo ha dimostrato per un anno e mezzo. E’ sempre stata nei play off. Fare una prestazione del genere è incomprensibile, in un momento decisivo della stagion. “Credo possa essere utile prendere una schiaffone del genere, ma occorre saperlo prendere nel modo giusto, l’atteggiamento in questi casi fa la differenza", riporta Padovagoal.it.