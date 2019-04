Cittadella, Venturato: "La squadra non è stata brillante, troppo nervosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara persa contro la Cremonese, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato in sala stampa: "Oggi ho visto un Cittadella nervoso, la squadra non è stata brillante. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, abbiamo interpretato male la partita inizialmente e la Cremonese è stata brava ad approfittarne. Le situazioni iniziali hanno condizionato la gara ma nel secondo tempo potevamo pareggiare con delle occasioni abbastanza clamorose - riporta cuoregrigiorosso.com -. Abbiamo concesso poco nel resto del match ma questa partenza ci ha penalizzato nel saper stare in campo contro una squadra che si chiude e riparte bene come la Cremonese. Abbiamo cercato di fare varie cose, non siamo riusciti a esprimerci al meglio, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, credo che dobbiamo essere più bravi a saper mettere un certo tipo di atteggiamento con squadre che hanno giocatori bravi e un temperamento importante. Questo aspetto dobbiamo andarcelo a prendere con l’atteggiamento giusto. Il Cittadella non può più sbagliare, come detto precedentemente abbiamo buttato via tante occasioni per avere una classifica migliore, io sono il primo responsabile, dobbiamo mantenere la calma e preparaci bene per affrontare i prossimi incontri".