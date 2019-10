Cittadella, Venturato: "Le squadre si sono date battaglia per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche mister Roberto Venturato vede il bicchiere mezzo pieno al termine della gara terminata in pareggio tra Pordenone e Cittadella, Nella conferenza post partita, riportata da Trivenetogoal.it, il tecnico ha così commentato la prestazione dei suoi:

"Il Pordenone è stato costruito bene, con tanti giocatori di categoria che hanno entusiasmo e coinvolgimento. Venire al Friuli e riuscire a fare quello che abbiamo fatto oggi è positivo. Mi dispiace che nell'ultima occasione potevamo vincere nel finale, il pari ci sta. E’ stata una partita combattuta e giocata, dove le squadre si sono date battaglia per vincere e questo aspetto mi piace. A me è piaciuta la strada. Il rigore su Diaw? Ero a 50 metri ed è difficile capire se fosse fallo, l'arbitro ha visto così e dobbiamo accettare, sono quelle decisioni che nell'arco della partita vanno accettate. Dobbiamo essere bravi a guardare avanti adesso, cercare di vincere conquistare i punti in campo. Oggi abbiamo avuto occasioni, potevamo anche subire il gol, è stata una partita combattuta ma questo è il calcio. L’incitazione ai miei? Per gran parte della partita siamo stati bravi a recuperare le seconde palle, abbiamo preso qualche infilata ma questo non è sempre facile, dato che loro sono bravi e sono preparati".