Cittadella, Venturato: "Livorno carico. Incuriosito da Braken"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cittadella per il tecnico Roberto Venturato. Domani per i veneti c'è il match contro il Livorno al Tombolato. Di questo ha parlato l'allenatore. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “Iori non ha grossi problemi, aspettiamo l’esito del ricorso di Perticone, poi vediamo Frare. De Marchi deve fare una tac di controllo, se gli danno l’ok per poter giocare, da giovedì sarà a disposizione. Non ci saranno Diaw squalificato, Vrioni e Gargiulo. Il Livorno ha una rosa importante, la classifica comincia a delinearsi ma ancora non ha dato risposte definitive. Dobbiamo cercare di andare a giocarcela domani sera. Quello che ha caratteristiche più similari a Diaw sarebbe De Marchi, ma non c’è per cui dovrò valutare qualche altra opzione. Il Livorno rappresenta una piazza importante, ha appena vinto il derby col Pisa e ha un modo di stare in campo che non hanno molte squadre in questo campionato. Hanno anche soprattutto giocatori di qualità in avanti, Marras e Raicevic e anche Braken mi incuriosisce, anche Del Prato è un giovane interessante che sta facendo molto bene. Quando ci sono partite così ravvicinate bisogna fare valutazioni attente, abbiamo parametri che vengono valutati dal nostro staff e parlando assieme ai ragazzi si capisce come stanno a livello individuale”