Cittadella, Venturato: "Lottato per vincere, dato un bel segnale"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato la vittoria esterna sul campo del Carpi: "Ci sarebbe stato anche il pareggio, ma sono contento di aver visto una squadra che lotta per vincere. Aver saputo ottenere i tre punti in questo modo è un bel segnale che ci siamo dati, dopo una partita molto difficile, in un campo che speravo di trovare in condizioni migliori. Dopodiché è chiaro che non possiamo accontentarci della nostra prestazione, perché possiamo giocare meglio di così e fare di più. Noi ci abbiamo provato, ma bisogna ogni volta tener conto anche dell’avversario. Abbiamo sofferto la loro fisicità e determinazione nei primi 20 minuti, la nostra gara in un certo senso è iniziata dopo quella prima fase. Ma non dimentichiamo che questo Carpi ha dei valori, ed è per questo che il risultato è molto, molto importante. Merito di tutti, sia di chi è sceso in campo sia di chi non ha giocato ma ci ha permesso di lavorare al meglio nel corso della settimana. Lo avevo sottolineato già dopo l’affermazione sul Crotone e lo ripeto ora, perché è un aspetto fondamentale".