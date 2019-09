© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non le manda certo a dire, dalle colonne de Il Mattino di Padova, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato, che ha tracciato un breve bilancio su quello che è stato il mercato: "Ribadisco che non ritengo corretto che sia andato avanti così tanto. Doveva chiudere prima dell’inizio del campionato e, anzi, se fosse terminato prima, magari già a inizio agosto, sarebbe stato ancora meglio. [...] Ritengo la nostra una rosa importante sia per quanto riguarda la qualità che per la quantità degli elementi a disposizione. Ora non resta che lavorare ritrovando quella concentrazione e quell’entusiasmo che non siamo riusciti a esprimere nelle prime due giornate".