Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, si è espresso in conferenza stampa in seguito alla sconfitta interna contro il Benevento: "Non voglio più parlare di arbitri perché poi dicono che mi lamento sempre essendo in una società piccola: il direttore di gara ha fatto alcune scelte discutibili, ma noi vogliamo portare a casa i risultati con le nostre forze e dunque non penso all'arbitro. Paghiamo a caro prezzo l'ingenuità commessa sul secondo gol subito, a Trapani ci mancheranno tre difensori squalificati (Benedetti, Adorni e Ghiringhelli, ndr) e dunque avremo meno scelte, anche se ci sono i sostituti. Meritavamo di vincere, Diaw non ha giocato perché non volevo rischiare di perderlo per un mese".