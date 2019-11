Cittadella, Venturato: "Meritavamo di vincere, accettiamo il pareggio"

Roberto Venturato

Amareggiato per la vittoria che non è arrivata Roberto Venturato. Il tecnico del Cittadella analizza così il pareggio col Pisa: "Quando una squadra crea otto occasioni da gol contro due e non vince la partita dispiace però il calcio è anche questo e dobbiamo accettarlo. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo tenuto il Pisa nella propria metà campo. Potevamo portare a casa la vittoria con merito mentre alla fine abbiamo rischiato addirittura di perderla. La Serie B è un campionato difficile, riuscire a dare continuità di risultati è un valore. Vincere oggi sarebbe stato importante, non ci siamo riusciti e vuol dire che dobbiamo lavorare ancora molto. Abbiamo grossi margini di miglioramento".