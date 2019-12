© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cittadella pareggia in casa contro il Chievo. A fine gara interviene il tecnico dei granata, Roberto Venturato. Queste le sue parole: "Per quello fatto in campo, una vittoria nostra ci stava. Se andiamo a guardare alla partita abbiamo fatto di più noi in campo, sia come possesso palla che come occasioni create. Vincere in questo periodo è molto importante, ma ci teniamo questo punto e cercheremo di prepararci bene per la prossima gara". Lo riporta TrivenetoGoal.it