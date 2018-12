© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto nel post gara contro l'Ascoli, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha analizzato: "Nel primo tempo, soprattutto nella prima mezzora l’Ascoli è partito molto forte. Siamo andati in vantaggio ma non siamo riusciti a mantenerlo, merito dell’atteggiamento dell’Ascoli che ci ha aggredito e ha continuato a farlo anche dopo lo 0-1. Credo che ci stesse anche il pari alla fine del primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Strizzolo solo in area e con Finotto che poteva ricevere palla. Forse meritavamo di vincere, qualcosa in più l’abbiamo fatto nel secondo tempo - evidenzia Trivenetogoal.it -. La trattenuta di Settembrini su Beretta? Non l’ho vista, non posso commentarla, l’arbitro prende delle decisioni e dobbiamo saperle accettare. Ringrazio per i complimenti, vogliamo provare ad andarci a giocare le partite sempre, questo è un campionato molto duro e difficile, gli equilibri vengono spostati per poco. In questo momento è giusto rimanere concentrati".