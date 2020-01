Cittadella, Venturato: "Metteremo in campo una squadra di valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Trapani il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: “La rosa che abbiamo ci permette di mettere in campo una squadra di valore contro il Trapani, una squadra che mi ha sempre dato l’impressione di essere buona. Il cambio di allenatore ha avuto un buon impatto, Castori è un tecnico molto essenziale, con esperienza e capacità. Ma noi dobbiamo pensare solo al campo e dobbiamo reagire alla sconfitta col Benevento. Pettinari? È sempre stato un grande talento, negli ultimi anni sta diventando un talento importante e sta esprimendo al massimo le sue capacità. Ha davvero qualità importanti, ma non c’è solo lui, c’è Evacuo, c’è Luperini, ci sono stati giocatori arrivati che possono fare la differenza come Coulibaly. La rosa che hanno è competitiva - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Sul mercato sono state fatte delle scelte legate alla pubalgia di Vrioni e, per quanto riguarda Celar non è riuscito a esprimere il suo valore. Credo che però potrà esprimerle in altre situazioni”.