Cittadella, Venturato: "Momento difficile, ma dobbiamo reagire subito"

vedi letture

L'allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, analizza così, in sala stampa, la gara persa contro il Crotone. Ecco quanto evidenziato da Triveneto Goal: "Credo che sia stato evidente, sapevamo che il Crotone era una squadra forte. Ha valori ed è capace di giocare, ma regalare due gol come abbiamo fatto noi significa mettersi in difficoltà da soli. Dobbiamo fare una riflessione costante. Nel momento in cui siamo andati in difficoltà c’è stata una reazione, è stata una partita che col caldo si è allargata come spazi e si è giocato un po’ di più. L’errore di Paleari-Iori e quello di Adorni hanno condizionato la gara. E’ un momento di difficoltà, dobbiamo essere bravi a reagire e a pensare che possiamo fare meglio"