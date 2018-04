Cittadella, Venturato: "Nel primo tempo meglio noi del Parma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, esce indenne dal temibile campo di Parma con un pareggio a reti bianche. Ecco le sue parole in sala stampa, raccolte da Parmalive.com: "Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo creato più occasioni di loro che si sono resi pericolosi solo da calcio piazzato, lo sapevamo. Nel secondo hanno fatto meglio loro per dieci minuti, poi l'abbiamo ripresa e cercato di vincerla ma non ci siamo riusciti. Abbiamo meritato il risultato, anche se Paleari è stato bravo in paio di occasioni".

Come mai ha tenuto Strizzolo e non Arrighini nel secondo tempo?

"Sulle palle alte poteva esserci più utile lui nel finale di gara".

Oggi è tornato il Cittadella.

"Si, dobbiamo continuare su questa strada, riprendere il nostro percorso che abbiamo smarrito nell'ultimo mese e cercare di fare più punti nel finale di stagione per giocarci la serie A".

Qual è il segreto di questa stagione?

"Noi abbiamo fatto qualcosa di importante in questi tre anni, dobbiamo fare i complimenti al presidente, la società e tutti. Abbiamo molte chances in questa stagione, dipende molto da noi, provando a giocare e vincere le gare magari rischiando anche".

Continua a esserci differenza di risultati tra casa e trasferta.

"In casa dobbiamo avere maggiore determinazione e rischiare qualcosa in più. In questo momento è importante vincere e dobbiamo provare a fare meglio anche se in casa o fuori a questo punto conta poco".

Sta rientrando il dualismo col Padova?

"E' una squadra importante e di prestigio, il ritorno in serie B può solo portare dei grandi vantaggi al calcio italiano".