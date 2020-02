© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Soddisfatto per la vittoria per 3-0 sul campo del Trapani, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato così i tre punti conquistati dai suoi ragazzi: "Non siamo partiti bene, nelle prime fasi di gioco abbiamo rischiato di prendere gol, ma poi siamo cresciuti tantissimo: la prima rete è frutto di uno schema provato e riprovato, questo è un risultato che ci gratifica molto perché non era scontato venire a Trapani e vincere. E' da tempo che puntiamo alle zone alte della classifica, ora vogliamo confermarci in queste posizioni".