Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara terminata 0-0 tra il Frosinone e il suo Cittadella, il tecnico granata Roberto Venturato ha così analizzato la partita: "Non era facile giocare a calcio oggi, soprattutto nel primo tempo. La gara si è giocata sulle verticalizzazioni e sulle seconde palle - riporta Tutto Frosinone -, sempre alla ricerca dell'episodio. Non siamo riusciti, soprattutto nel secondo tempo, a tenere il Frosinone rintanato nella sua metà di campo. Con Diaw abbiamo avuto un'ottima chance".