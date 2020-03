Cittadella, Venturato: "Non mi piace mai di parlare di occasione persa"

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro la Cremonese, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato in sala stampa: "Non mi piace mai di parlare di occasione persa. Abbiamo creato quattro occasioni da gol contro una della Cremonese e questo dato va tenuto in considerazione in una partita molto equilibrata. Ho urlato 'siamo lenti', perché ci è mancata velocità. Non si deve guardare la classifica, questo punto ci dà continuità, cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno - riporta Trivenetogoal.it -. Dobbiamo rimanere concentrati nel momento decisivo della stagione, con grande voglia di provarci presto. Gioca Rizzo ed è una scelta tecnica, Benedetti ha fatto sempre bene e in questo momento non gioca, ma tornerà molto utile in questo finale di stagione. Negli ultimi 15 -20 metri non siamo stati lucidissimi, D’Urso poteva passarla a Branca a fine primo tempo, bisogna imparare a vincere le partite anche in modo sporco, se fossimo stati più bravi sotto questo aspetto probabilmente avremmo qualche punto in più. Non è piacevole giocare senza pubblico, bisogna accettare questa scelta e bisogna fare i complimenti alla squadra per come ha giocato in una situazione inusuale".