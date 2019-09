Cittadella, Venturato: "Non sottovalute la Juve Stabia: ha potenziale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia del match contro la Juve Stabia, in casa Cittadella, come riferisce trivenetogoal.it, è mister Roberto Venturato a fare il punto della situazione: “Gargiulo ha subìto una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento del menisco laterale e farà un intervento in artroscopia la settimana prossima. Frare invece farà un recupero riabilitativo a livello posturale perché rischia una microfrattura da stress se continua a correrci sopra, di conseguenza sarà pronto nel giro di un mese. Camigliano sta bene, fra i convocati non c’è Rizzo e non c’è D’Urso, gli altri sono a posto".

Si pensa poi alla gara contro la Juve Stabia: "Nel calcio bisogna pensare a partita dopo partita e puntiamo a essere concentrati: ci sono stati segnali importanti, ma soprattutto è importante continuare a esprimere il nostro gioco. Penso che domani sarà la partita più difficile delle prime che abbiamo giocato. La Juve Stabia ha sempre fatto la prestazione, tranne forse contro il Crotone, e, nonostante la classifica, sono convinto che affronteremo un avversario probante che sul suo campo può fare ottime cose. È difficile sapere come la Juve Stabia reagirà o che tattica utilizzeranno, noi dovremo cercare di fare la nostra partita interpretando il match nella maniera giusta. Credo che sia importante sviluppare volumi di gioco di un certo tipo e su questo aspetto abbiamo diversi margini di crescita. Non sarà sempre facile creare occasioni da gol come abbiamo fatto nelle ultime partite, non dobbiamo dimenticare che l’atteggiamento è la quantità sono le componenti più importanti da mettere insieme. Gli attaccanti nel calcio di oggi partecipano sempre più alla fase difensiva oltre a quella offensiva, sicuramente lo fanno in modo diverso rispetto al passato".