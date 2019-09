Cittadella, Venturato: "Oggi contava vincere, abbiamo lavorato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel post-partita di Cittadella-Trapani, il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha così parlato a seguito della vittoria sulla compagine siciliana: "Siamo andati a cercare la quantità per trovare il risultato, ma sulla qualità dobbiamo lavorare. Siamo consapevoli di doverlo fare - come riporta Triveneto Goal - ma oggi non era facile vincere dopo aver perso due volte nelle prime due giornate. Oggi contava vincere, adesso ci aspetta un trittico di gare da affrontare in pochi giorni, a partire da Empoli dove avremo una salita da scalare".