Cittadella, Venturato: "Ora i punti iniziano a pesare come macigni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Pescara con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi con Lecce e Brescia: “Per affrontare la gara contro il Pescara bisogna dimenticare in fretta quella di Brescia, in campo servirà la massima concentrazione perché gli abruzzesi sono una squadra concreta e brava a sfruttare le qualità dei propri giocatori. In questo momento ogni punto pesa come un macigno e noi dobbiamo prolungare il momento positivo che ci ha permesso di ottenere due ottimi risultati contro Lecce e Brescia. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Iori? Non ci sono dubbi né come calciatore, né come persona anche in questa situazione che ha vissuto si è comportato da uomo cardine di questa squadra. Formazione? Qualche dubbio me lo porto dietro, ogni settimana cerco di guardare a chi riesce a esprimersi nel modo migliore e cerco di premiare chi lavora al meglio”.