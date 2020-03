Cittadella, Venturato: "Ora i punti sono importantissimi, indirizzano una stagione"

Alla vigilia del match contro il Pordenone, in casa Cittadella, come riferisce trivenetogoal.it, ha parlato mister Roberto Venturato. Facendo innanzitutto un punto della situazione sulla squadra: “Adorni ha una botta sul vasto mediale, bisogna aspettare che l’ematoma si assorba per capire se c’è una lesione al muscolo oppure no, Ghiringhelli ha avuto una piccola distorsione, ma dovrebbe riprendere col gruppo a metà della prossima settimana. Diaw purtroppo ha preso un’ammonizione al 92′ e questo cartellino ci costa. In questo momento non c’è, la squalifica in un campionato ci può stare e dovremo far fronte alla sua assenza".

Andando poi alla partita: "E’ un momento della stagione in cui i punti diventano importantissimi, perderne per strada può orientarti in un modo o nell’altro, poi ci sono le tre partite in una settimana che determineranno il nostro futuro. Il Pordenone è una squadra che sa far punti, che sa muoversi, che ha cattiveria e determinazione e capacità di giocare, merita il posto che ha in classifica. Le porte chiuse non sono una cosa bella, c’è una problematica sanitaria che ci sta disturbando un po’ tutti. Dobbiamo interpretare la gara con il fatto di saper imporre il nostro gioco".