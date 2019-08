Cittadella, Venturato: "Paleari? Sbagliato non chiudere il mercato prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa prima della partenza verso Benevento soffermandosi anche sul mercato: “Non ci saranno Frare, Rizzo e Vita per problemi fisici e non sono convocati Bussaglia e Rosafio, non ci sono cose strane sotto, ma ho deciso così. Paleari? Non sono domande che dovete fare a me, quello che dispiace vedere un calciomercato aperto alla seconda giornata di campionato. Non va bene una cosa simile e non sono domande da fare. Se l’ho convocato evidentemente non va via, ma dovete parlare con lui. Dobbiamo imparare tutti che il calcio si gioca in campo, non è facile per i giocatori rimanere sempre concentrati sulla partita. - continua Venturato passando all’analisi della gara – Non è scontato andare a Benevento e vincere, la partita di domani è un test molto importante per ognuno di noi, ma credo nella forza della mia squadra e dei miei ragazzi. Ho diverse soluzioni sia a centrocampo che in attacco dove posso scegliere fra 6 attaccanti di valore con Panico e Luppi che possono fare anche i trequartisti”.