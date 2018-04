Cittadella, Venturato: "Palermo esame per confermare i playoff"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha analizzato i temi per match di domani contro il Palermo al 'Tombolato': “In questo momento del campionato non c’è serenità per nessuno, ognuno ha la tensione in funzione degli obbiettivi. Il Palermo era in Serie A, ha fatto finora un buon campionato ed è in lotta per la promozione diretta. Noi abbiamo vissuto un mese non esaltante ma rimaniamo nella griglia play-off e vogliamo restarci. Importante è canalizzare la tensione, giocarsi la partita e cercare di fare una buona gara. Vogliamo provare a rimanere dove siamo e a migliorare la nostra classifica. Il Palermo è una squadra di grande livello e con grandi capacità. Per noi un altro esame di maturità in casa dove abbiamo fatto poco, dobbiamo provare a fare qualcosa di importante. Dall’esterno ci può essere questa sensazione di rilassatezza ma così non è. Lo stimolo di giocarsi la Serie A va oltre questo tipo di atteggiamento. Abbiamo sbagliato gara a Terni, le altre prestazioni sono state importanti ma non abbiamo fatto risultato. Tre gare così difficili in una settimana sicuramente tolgono qualcosa dal punto di vista delle energia sia fisiche che nervose. Valuterò fino alla fine chi sta meglio e quale sarà la formazione migliore.”