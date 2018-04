Cittadella, Venturato: "Parma tra le più forti di B, ma vogliamo provarci"

Fonte: Parmalive.com

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha così presentato la sfida col Parma: "Dopo una prestazione come quella di Terni l’unico che deve prendersi le colpe e le responsabilità sono io. La squadra va applaudita per quanto fatto finora, diventa fondamentale guardare avanti. In otto gare bisogna avere gli stimoli, la forza e la determinazione per cercare di restare lì e fare qualcosa di importante. A 11 giornate dalla fine eravamo a 3 punti dalla A diretta, ora siamo distanti. I giocatori devono mantenere la loro serenità e andare in campo con grande voglia e determinazione, riprendendo quel modo di giocare e stare in campo che per alcuni tratti delle ultime partite non si è visto. Le difficoltà nell’affrontare una squadra come il Parma sono davvero alte: dal punto di vista della partita sarà bella. Dobbiamo renderci conto che è una squadra costruita per cercare la Serie A: lo dimostrano rosa, investimenti e ambiente. 3 anni fa erano in Serie D e ora sono lì per giocarsi la A diretta, sono tra le più forti del campionato sicuramente. E’ importante pensare al Parma, anche se martedì avremo un altra gara durissima. Questo è il momento cruciale della stagione. Dobbiamo capire se vogliamo restare con le prime in classifica e questo aspetto dipende da noi e dalle nostre capacità. E’ una gara che può darci grandi motivazioni o magari dirci che non ce la faremo, sta il fatto che da parte mia, della squadra e della società c’è grande voglia di provarci", sottolinea Padovasport.tv.