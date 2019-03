Cittadella, Venturato: "Partita non bella, ha vinto la tensione"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo il pareggio interno contro il Padova, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato: "Sbagliare un rigore ci sta. Credo non sia stata una bella partita. L’ha vinta più la tensione che la capacità di giocare. Abbiamo rischiato sia all’inizio che alla fine e potevamo fare qualcosa in più. Non c’è stata una buona interpretazione dal punto di vista tattico da parte nostra. Abbiamo palleggiato molto e siamo stati poco concreti. Ci sono state poche occasioni, il risultato è giusto ma mi dispiace perché in questo momento conta vincere - riporta Trivenetogoal.it -. Per noi due punti fanno la differenza. Abbiamo delle partite difficili e dobbiamo essere bravi a guardare avanti perché questi due punti mancati non ci permettono di stare tranquilli. Primo tempo più difficile? Quando c’è un avversario che prepara la partita cercando di chiudere alcune situazioni che abbiamo dobbiamo essere in grado di crearne altre. Cercavamo sempre la giocata centrale che è quello che non dovevamo fare. Dobbiamo imparare a crescere perché altrimenti non possiamo fare quel salto che dobbiamo fare. Le squadre ci possono conoscere, ma non abbiamo solo una variante. Dobbiamo essere capaci ad interpretare bene le partite. Conta tantissimo mettere in campo tutte le conoscenza che abbiamo, non come abbiamo fatto oggi".