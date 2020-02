vedi letture

Cittadella, Venturato: "Pescara squadra vera, possiamo fare meglio dell'ultimo periodo"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pescara soffermandosi sugli alti e bassi della squadra nell’ultimo periodo: “Bisogna essere più concreti, sfruttare al meglio le qualità di questa squadra ed essere bravi a capire di dover lavorare. Possiamo fare meglio e di più rispetto a quanto fatto finora e se non sarà così bisognerà imparare a lottare per mantenere la categoria e poi per conquistare i play off. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Ho sempre grande rispetto delle squadre che affronto e ora ci tocca una trasferta all’Adriatico. Il Pescara ha giocatori di valore e giovani interessanti, è una squadra vera e da sempre una realtà ambiziosa che alle spalle ha una piazza e una società che ambiscono alla Serie A. Toccherà a noi giocare la nostra gara per fare qualcosa di importante”.