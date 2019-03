Cittadella, Venturato: "Possiamo giocarcela con tutte"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Una poker per rilanciare le proprie ambizioni di Serie A e ribadire che, nella corsa playoff, c'è anche il Cittadella. La squadra di Venturato liquida il Pescara con un sonoro 4-1 e si candida nuovamente a un ruolo da protagonista nella volate finale per la massima serie. Nel post partita è proprio il tecnico dei veneti a ribadire che la parte più complicata del lavoro, per i suoi, arriva ora: "Siamo una squadra che cerca di giocare a calcio sempre, per tante partite ci siamo espressi bene senza concretizzare. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte. Vincere così ci da grande gratificazione. L'importante è interpretare bene i match, noi vogliamo giocarci le nostre carte con tutte perché abbiamo le qualità per poterlo fare. Proteste sul secondo gol? Io guardavo il pallone, c'è stato uno scontro. Può essere che ci sia fallo, ma ho scelto di non commentare le decisioni degli arbitri sia favorevoli che sfavorevoli. Adesso inizia la parte più difficile del campionato dove i punti conteranno tantissimo. Gioiamo stasera e poi pensiamo a Foggia" ha dichiarato ai microfoni di Rete8.