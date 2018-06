Cittadella, Venturato: "Possiamo solo vincere e ci proveremo"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone di domani: “Stiamo bene fisicamente, ci siamo allenati senza forzare perché in questi casi bisogna recuperare al meglio le energie e non disperderle. Escluso Settembrini squalificato ho tutta la squadra a disposizione e fino all'ultimo valuterò chi mandare in campo. Non sappiamo come giocherà il Frosinone, ha cambiato talmente tante volte è impossibile capire cosa abbia preparato Longo. Sappiamo di avere un solo risultato a disposizione e ci proveremo. - conclude Venturato come riporta Padovagoal.it - Alfonso? Secondo me non ha fatto grossi errori col Frosinone, anzi ha salvato un gol. L'incomprensione con Varnier? Sono cose che capitano, nel corso di un campionato succede e dobbiamo passarci oltre".