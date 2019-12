Cittadella, Venturato: "Potevamo fare il quinto gol, rigore discutibile"

Fonte: TuttoSalernitana.com

Roberto Venturato

La settimana scorsa il pareggio con il Crotone, martedì la sconfitta, in Coppa Italia, con la Fiorentina e oggi pomeriggio la vittoria contro la Salernitana. Tre punti importanti che spediscono il Cittadella direttamente al secondo posto in classifica. Al termine della partita l'allenatore dei granata veneti, Roberto Venturato, ha parlato ai microfoni di OttoChannel.tv. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto ottanta minuti splendidi, di qualità. Potevamo fare anche il quinto gol, ma siamo stati ingenui, nei minuti finali, a subire due reti, uno su rigore abbastanza discutibile. Queste sono cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Comunque è una squadra con ampi margini di crescita, ma dobbiamo ancora tanto da fare. E' difficile dare un giudizio sul periodo della Salernitana, ma i campani hanno rosa di qualità, con un allenatore d'esperienza. Soltanto il tempo e il lavoro daranno i risultati sperati dal mister. Non voglio e non posso parlare, non conosco la situazione e non so a cosa sta pensando Ventura. Comunque oggi noi abbiamo fatto una grande partita, il campionato è ancora lungo".