Cittadella, Venturato: "Primo tempo difficile. Bravi a leggere le diverse fasi del match"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato è intervenuto a fine partita per commentare la vittoria nel derby del Veneto contro il Vicenza. Queste le sue dichiarazioni, riportate da trivenetogoal.it: "Il primo tempo non riuscivamo a tenere palla e siamo andati in difficoltà ma c’è stato un bell’atteggiamento e va sottolineato, in alcune partite può succedere di non trovare subito la fluidità e diventa importante la forza. Va fatto merito ai ragazzi di aver interpretato al meglio le diverse situazioni della partita, dobbiamo essere soddisfatti della prestazione ma ora sotto con la prossima gara".